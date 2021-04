Thailandia, lucertolone di 2 metri al supermercato VIDEO

THAILANDIA - Cose che non capitano tutti i giorni, nemmeno in Thailandia. Martedì scorso in un supermercato della periferia di Bangkok è entrato un drago di Komodo, un lucertolone lungo due metri che ha un po' spaventato e molto diveritito i clienti.

Pareva proprio volesse fare la spesa: in un video girato dai presenti si nota l’animale che cerca di aprire un frigorifero con la zampona, e salire poi su uno scaffale. Da quanto è emerso dalla stampa locale, il drago di Komodo sarebbe rimasto in cima allo scaffale più alto per circa un’ora. E la polizia, allertata e arrivata sul posto, non è nemmeno riuscita a catturarlo: nonostante le dimensioni, l’animale è riuscito a scappare. E sparire.