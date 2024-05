Texa Diagnosis Contest 2024: torna la gara nazionale che incorona i giovani tecnici diagnostici 4.0

Mercoledì 15 maggio, presso l’headquarter TEXA, si terrà la 15esima edizione del TEXA Diagnosis Contest: 30 studenti provenienti da 15 istituti superiori dislocati in 9 regioni, selezionati dopo un esame di ingresso tra i 61 presenti in tutta Italia che fanno parte del progetto formativo e sociale TEXAEDU Academy, si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di “Tecnico Diagnostico 4.0”, figura professionale esperta nell’individuazione e risoluzione di guasti e malfunzionamenti nei mezzi di trasporto moderni. La gara prevede il superamento di 5 prove a tempo: test a risposta multipla; diagnosi e analisi dei parametri di una moto; verifica elettrica su un’auto con oscilloscopio; messa in sicurezza di un veicolo ibrido/elettrico; calibrazione di un sistema ADAS con sblocco gateway. Il team che avrà raggiunto il punteggio migliore al termine delle prove verrà premiato con un sofisticato strumento di diagnosi TEXA. «Quindici anni fa abbiamo ideato il TEXA Diagnosis Contest per dare la possibilità ai ragazzi di mettersi in gioco, sfruttando il loro ingegno e le conoscenze tecniche apprese a scuola – ha commentato Bruno Vianello, Presidente di TEXA. È cresciuto anno dopo anno, perché ha saputo mettere in competizione i giovani in modo costruttivo e oggi gli offre la possibilità di misurarsi con le tecnologie più diffuse in ambito automotive. Il nostro obiettivo è che, grazie a una solida preparazione teorica e pratica, riescano a entrare nel mondo del lavoro fornendo un prezioso contributo alla crescita del settore”. La valenza formativa del TEXA Diagnosis Contest è stata confermata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che lo ha inserito nel suo Registro delle Eccellenze, “l’elenco dei soggetti esterni accreditati a collaborare con l’Amministrazione Scolastica per promuovere e realizzare programmi di confronto e competizione, nazionali e internazionali, dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie”.

TEXAEDU è la divisione aziendale specializzata nella formazione di studenti e professionisti nella riparazione dei veicoli. Prende lo stesso nome anche il programma formativo e sociale realizzato e sostenuto da TEXA, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, istituito nel 2004 per contribuire alla formazione dei giovani meccanici. Ad oggi sono state create 61 Academy in altrettanti istituti tecnici e professionali d’Italia. All’interno delle classi, grazie a un percorso formativo di 150 ore, gli studenti hanno la possibilità di sviluppare un portfolio di competenze specifiche e affacciarsi al mondo del lavoro con una preparazione concreta e attuale. Ecco le 15 scuole che partecipano all’edizione 2024 del TEXA Diagnosis Contest: C.F.P. Bassa Reggiana, Guastalla (Reggio Emilia), C.F.P. ENAIP Trentino, Villazzano (Trento), C.F.P. Fondazione Casa della Gioventù, Trissino (Vicenza), C.F.P. Luigi Einaudi (Bolzano), C.F.P. Zanardelli, Edolo (Brescia), Convitto Nazionale Torquato Tasso (Salerno), ENAIP Forlì Cesena (Cesena), I.I.S. Galilei Ferrari (Torino), I.I.S. Marconi Guarasci, Cosenza, I.I.S. Scarpa Mattei, San Stino di Livenza (Venezia), I.P.S.I.A. Archimede, Barletta, I.P.S.I.A. Giovanni Giorgi, Verona, I.P.S.I.A. Leon Battista Alberti, Rimini, I.P.S.I.A.S. Di Marzio-Michetti, Pescara, I.S.S. Giorgi-Fermi, Treviso.