Tetto della chiesa crolla durante un battesimo: almeno 9 morti e decine di feriti

E' di almeno nove morti e una quarantina di feriti il bilancio del crollo del tetto di una chiesa durante la celebrazione di un battesimo. La tragedia è avvenuta a Ciudad Madero, nello stato di Tamaulipas, nel nord est del Messico. Lo riferisce il portavoce della sicurezza di Tamaulipas ai media locali. Nelle operazioni di soccorso, per cercare di estrarre chi è rimasto sotto le macerie, sono coinvolti soldati, poliziotti, vigili del fuoco, paramedici e cani molecolari.



Il vescovo Jose Armando Alvarez ha rivolto via Facebook un videomessaggio in cui ha chiesto di ''pregare per loro'', per le vittime. ''Stiamo vivendo un giorno molto difficile. Al momento di sta lavorando per recuperare i sopravvissuti che sono rimasti sepolti sotto le macerie'', ha affermato.

Foto della chiesa crollata ( da Voceria de Seguridad Tamaulipas - Facebook)