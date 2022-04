La testimonianza dello "Schindler" ucraino che ha salvato 117 persone

MONDO - Mentre a Mariupol si combatte corpo a corpo, c'è chi, sopravvissuto alla distruzione della cittadina sul mar Azov e fuggito dal fuoco nemico, cerca "altre opportunità per aiutare la gente a scappare da quell'inferno". "Ci sono molte persone che non sono in grado di lasciare la città e servono sforzi per aiutarla". Sono le parole di uno degli eroi sconosciuti di questa guerra, Oleksiy Simonov, lo Schindler ucraino che a Mariupol ha aiutato a fuggire 117 persone, salvandogli la vita, pochi giorni prima del bombardamento del Teatro. Oleksiy adesso vive a Ternopil con il pensiero rivolto a chi della sua città non lo ha seguito ed è ancora lì.

L'Adnkronos lo ha contattato, per ascoltare la sua storia. "Avevo trovato riparo con altre 280 persone, tra cui molti bambini, in un rifugio che è stato bombardato per quattro giorni consecutivi. I missili miravano alla costruzione sovrastante. Intorno le bombe avevano creato almeno 4 voragini molto profonde che rendevano impossibile l'accesso all'area. Fortunatamente solo due persone del nostro rifugio sono state ferite. Anche perché avevamo stabilito regole di vita ferree, che senz'altro ci hanno tutelati". Simonov ricorda ritmi di vita "da età della pietra. Raccoglievamo l'acqua dove possibile all'esterno, accendevamo fuochi all'ingresso del rifugio per cucinare e comunicavamo attraverso il passa parola, in staffetta da rifugio a rifugio, perché le linee di comunicazione telefonica erano interrotte".

La decisione di abbandonare Mariupol è presa dallo Schindler ucraino intorno al 10 marzo, giorno in cui Simonov passa anche dal Teatro. "Era stracolmo, c'era gente ovunque, non solo nel sotterraneo dove si nascondevano almeno 250 persone. Tuttavia - precisa - l'affollamento era analogo ad altri rifugi della città, di cui però si è parlato meno. Come il Palazzo della Cultura, colpito il 2 marzo ed adesso completamente raso al suolo. Lì si nascondevano centinaia di persone. Mi auguro si siano salvate". Oleksiy procede: "Abbiamo atteso che la temperatura aumentasse prima di fuggire. Perché sapevamo che saremmo stati all'esterno a lungo. Con un altro uomo controllavamo la situazione fuori, sapevamo che la front line era stata colpita". La sera prima della fuga aderiscono un centinaio di persone, "la mattina seguente sono scappati con noi solo in 80".

E gli altri? "Avevano paura. Non si sentivano sicuri. Sa - commenta - è difficile andar via....". Velocemente in fila, uno dietro l'altro il gruppo parte guidato da Simonov, carico di valige, zaini, abbandonati in un secondo momento durante il percorso per la fatica. Aumenta invece il numero dei fuggitivi: "via via, camminando da altri rifugi si sono unite altre 37 persone", ricorda. Il gruppo attraversa Mariupol e Simonov racconta di aver visto "la distruzione. Ma anche la negazione di tante persone che nonostante le bombe continuavano a vivere come se nulla fosse nei loro appartamenti".

Giunti al primo check point russo il gruppo si divide e non tutti si dirigono verso la parte ucraina. "Alcuni hanno scelto di andare in Russia, a causa della propaganda - spiega - Abbiamo visto bus dei volontari sequestrati dal nemico ed utilizzati per deportare le persone. I volontari con cui eravamo in contatto nella parte ucraina ci hanno comunicato di non potere venirci a prendere perché gli avrebbero sottratto altri mezzi e ci hanno suggerito di attraversare a piedi il check point. Così abbiamo fatto. E ci siamo riversati sull'autostrada, senza bagagli ma gatti e cani che nessuno aveva voluto abbandonare". In marcia per 7 km il gruppo arriva a Manush: "c'era pane, acqua -rammenta - Ed abbiamo trovato una nuova grande famiglia. Il sindaco del villaggio ci aveva sistemati nell'unico locale trovato disponibile per trascorrere la notte. Ma una donna che si trovava lì per caso ha detto che ci avrebbe trovato posti al caldo a casa sua e di altri. Così è stato".

La mattina, dopo la partenza prima in auto private verso Komyshuvate, finalmente il gruppo si dirige a Zaporzhzhia in bus guidati da volontari di Yellow Blue Wings "attraverso villaggi, strade sterrate. Non c'erano corridoi umanitari. Si cercavano percorsi alternativi". "Abbiamo attraversato 15-20 check point di russi e della repubblica del Donbass dove c'erano le persone più crudeli. Pronte a sparare, a sequestrarci, a farci sparire. In ogni check point controllavano telefoni, tatuaggi, mani. Volevano capire se avevamo combattuto, dai segni impressi sul nostro corpo". L'Odissea finisce dopo l'attraversamento della zona grigia e l'arrivo al check point ucraino: "ognuno è andato per la sua strada verso ovest. Io sono a Ternopil; penso a come salvare altre persone da quell'inferno".

