Test di Medicina a Padova: oltre 3mila candidati

PADOVA - In 3.382 candidati, 2.315 donne e 1.067 uomini, hanno affrontato stamane a Padova i test d'ingresso per l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria. Tre i padiglioni allestiti in Fiera per garantire la sicurezza dei candidati. Ingresso contingentato ai candidati muniti di mascherina: l'entrata è stata scaglionata ogni 20 minuti su due file per ogni padiglione, 100 posti per ogni settore e sei persone tra personale di supporto. Le postazioni sono state collocate a distanza di un metro l'una dall'altra. Servizio di nursery per le candidate donne che necessitavano di allattare o assistere i figli prima della prova. Si è trattato di un test diverso dagli anni scorsi, a causa dell'emergenza Covid, ma i ragazzi pensano al risultato. "Sono in ansia perché ho studiato tutta l'estate - dice Sofia, 19enne padovana - Ho paura di non farcela, siamo tantissimi".

"Vedere quest'aula piena di studenti ci apre il cuore": ha dichiarato il rettore dell'ateneo patavino, Rosario Rizzuto. "L'Università è un luogo fisico dove ci si incontra, e la vera sfida è stata far rientrare in sicurezza gli studenti in aula - ha detto -. La possibilità per i candidato di entrare alla facoltà di Medicina di Padova, oggi, è di 1 su 7, ed era 1 su 10 prima che si ampliasse l'offerta. Sono 460 i posti a disposizione, un numero in crescita costante rispetto agli anni precedenti". Rizzuto ha poi specificato che nel caso di un nuovo lockdown l'Università sarà pronta a dare risposte concrete: "l'ultimo semestre abbiamo svolto 150 mila ore di lezione: ogni giorno tutti i nostri corsi hanno svolto le lezioni da remoto. Se necessario faremo altrettanto".