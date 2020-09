I tesserati di FdI si dissociano dai candidati accusati di sessismo e razzismo

CASTELFRANCO – In relazione alla vicenda che ha visto alcuni candidati consiglieri comunali di Castelfranco Veneto pubblicare nelle loro pagine social alcune immagini che hanno offeso la sensibilità dei più, per il palese contenuto razzista e sessista (di cui vi abbiamo già dato conto), ora arriva un’ulteriore dichiarazione di biasimo, dopo la dura condanna dell’ANPI cittadino.



I tesserati castellani di Fratelli d’Italia hanno diffuso una nota sull’accaduto: “Le donne e gli uomini del circolo di Fdl di Castelfranco Veneto si dissociano dalle dichiarazioni riportate da parte di alcuni componenti della lista Fratelli d'Italia presente alle elezioni amministrative in appoggio al Sindaco uscente Marcon, ribadendo di non sentirsi rappresentati da queste persone”.



In particolare, le dichiarazioni a cui fanno riferimento sono relative ad alcune interviste comparse sui media locali in cui dei candidati di FdI si sono espressi sulla vicenda. L’accaduto va quindi ad accentuare ulteriormente la spaccatura tra la base di FdI e i candidati scelti dai vertici del partito per appoggiare la lista del sindaco uscente.