Tesla supera Amazon, Elon Musk è il più ricco al mondo

USA - Elon Musk, il ceo di Tesla e SpaceX, ha superato il fondatore di Amazon Jeff Bezos come persona più ricca del mondo. Secondo il Bloomberg Billionaire’s Index, l’ultimo aumento del 4,7% nel valore delle azioni di Tesla ha spinto il patrimonio netto di Musk a 188.5 miliardi di dollari, 1.5 in più di Bezos, al primo posto della classifica.

Nel 2020, la quota di Bezos in azioni Amazon è aumentata di 75 miliardi di dollari, per un valore complessivo di 173.3 miliardi, spinta dall'enorme aumento delle vendite nel mezzo della pandemia di Covid-19. Nulla, però, in confronto alle partecipazioni di Musk in Tesla. I 170 milioni di azioni della compagnia che già possiede sono aumentati per un valore di 106 miliardi di dollari durante il 2020, mentre le azioni stesse sono aumentate del 743 per cento nel corso dell'anno. Il valore delle sue stock option detenute all'inizio dell'anno è aumentato di 14.2 miliardi di dollari, mentre le nuove opzioni ricevute nel corso dell'anno come parte del suo pacchetto retributivo hanno raggiunto un valore di 21.5 miliardi a fine anno.

Bezos, al contrario, non ha alcuna stock option di Amazon, detiene esclusivamente i 53.2 milioni di azioni come fondatore dell'azienda. Avrebbe avuto di più se non fosse stato costretto a cedere 19.7 milioni di azioni alla ex moglie, MacKenzie Scott, in seguito al divorzio. Bezos ha inoltre venduto o donato azioni per beneficenza, mentre Musk non ha mai ceduto azioni Tesla. Ma, come osserva la Cnn, Musk si appresta a superare anche un altro colosso dell’industria. La ExxonMobil, la principale compagnia petrolifera degli Stati Uniti, ha un valore di mercato di 188.6 miliardi di dollari. Quindi Musk, uno dei principali sostenitori della transizione alle energie rinnovabili, vale quasi quanto una delle più grandi compagnie petrolifere americane.