Terza ondata Covid in Giappone

GIAPPONE - Tokyo sta faticando a contenere la terza ondata del coronavirus. La capitale giapponese ha registrato 1.278 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, superando i mille casi per la seconda volta in sei giorni e segnando il secondo aumento giornaliero più elevato dall’inizio della pandemia.



La notizia arriva dopo che ieri Tokyo e le prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama hanno ordinato a bar e ristoranti di ridurre l’orario di lavoro al fine di contenere la diffusione del virus. E il primo ministro Yoshihide Suga ha annunciato che deciderà entro giovedì se dichiarare un altro stato di emergenza per Tokyo e le tre prefetture.



Nella maggior parte delle 47 prefetture del paese, lo stato di emergenza dichiarato in risposta alla prima ondata di Covid-19 è durato circa un mese e si è concluso a metà maggio. Diverse prefetture, tra cui Tokyo e Osaka, sono state soggette alla misura per circa sei settimane. Il Giappone conta quasi 248.000 infezioni e circa 3.650 decessi correlati al Covid-19.