Terza dose, aperti 30mila posti per gli over40 trevigiani

TREVISO - Mentre i Covid point della Marca sono presi d’assalto per i tamponi, anche ieri oltre 7mila i test effettuati in modalità drive in, l’Ulss2 corre ai ripari e potenzia il punto tamponi di Treviso, all’ex Dogana, con una linea aggiuntiva per tentare di smaltire più velocemente le code.



Di pari passo continuano a lavorare i Vax point. Ieri la regione ha comunicato a tutte le Ulss di anticipare il richiamo della terza dose agli over40, o dose booster, a 5 mesi di distanza dal completamento del primo ciclo (prima e seconda dose) e non più a 6 mesi come previsto fino ad oggi. Dato che i posti aperti fino ad oggi sono già esauriti, l’Ulss 2 ha aperto da qui a dicembre 30.860 posti per ridurre i tempi di attesa di chi sta aspettando la terza dose. In poche ore sono già stati occupati oltre la metà dei posti, ben in 17.815. “Per somministrare più dosi booster, dalla prossima settimana i centri vaccinali lavoreranno sempre, sabato e domenica compresi, si fermeranno solo a Natale”, ha comunicato l’Ulss2.



Sul fronte dei contagi nelle ultime 24 ore sono stati registrati 332 nuovi casi in provincia di Treviso per un totale di 3.268 attualmente positivi. Negli ospedali della Marca, i ricoverati nei reparti Covid sono saliti a 90.

Prenotazione vaccino a questo link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2