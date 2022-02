Terza corsia, Autovie: maxi chiusura A4 nel weekend per lavori

TRIESTE - Autovie Venete ha programmato nel fine settimana una maxi chiusura di 16 ore dell'autostrada A4 per lavori, nei tratti tra lo svincolo di San Stino di Livenza e Latisana in direzione Trieste e tra lo svincolo di Latisana e il Nodo di Portogruaro (allacciamento A4/A28) in direzione Venezia. La chiusura è prevista dalle 20 di sabato alle 12 di domenica.



"Il cantiere per la costruzione della terza corsia tra Alvisopoli e il Nodo di Portogruaro - informa Autovie - sta attraversando una fase cruciale. Nella notte tra sabato e domenica verranno raccordati i vecchi tratti, tuttora utilizzati per la circolazione, con i nuovi sedimi all'altezza del Nodo di Portogruaro dove nei giorni scorsi, oltre alla costruzione e all'apertura al traffico del nuovo cavalcavia, sono state adeguate le rampe da e verso la A4 e la A28 in direzione Trieste e Portogruaro/Conegliano. Si tratta, nella fattispecie, ora di portare in quota l'asfalto, spostare le barriere di sicurezza e quindi rifare le segnaletiche".



Al termine dell'intervento, dalle 12 di domenica, i mezzi provenienti da Venezia e diretti a Trieste viaggeranno per più di 7 chilometri sui nuovi tratti appena realizzati. I veicoli continueranno comunque sempre a viaggiare su due corsie. "Con l'intervento effettuato nel weekend - conclude Autovie - a cui ne seguirà un altro nel prossimo fine settimana riguardante la carreggiata ovest, verso Venezia, la prima fase del cantiere può dirsi quasi completata. Nei prossimi mesi le maestranze dovranno realizzare l'allargamento a nord dell'autostrada per poi completare i lavori con l'adeguamento della parte centrale della carreggiata".