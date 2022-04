Terza corsia, Autovie: "Lavori urgenti in A4, disagi traffico"

PORTOGRUARO - Disagi per il traffico si sono registrati oggi lungo la A4 a causa di lavori urgenti di ripavimentazione del manto stradale. Il tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia - chiuso nella notte a seguito di un avvallamento di circa 10 centimetri, verificatosi nell'ambito dei lavori per la costruzione della terza corsia - è stato riaperto poco prima delle 13.30.

Dopo la chiusura del tratto si sono formate code - riferisce Autovie - che hanno raggiunto i 7 chilometri tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Al momento la colonna di veicoli leggeri e autoarticolati è in via di riassorbimento. Nel punto in cui è stata effettuata la ripavimentazione - avvisa Autovie - si viaggia in corsia di sorpasso in attesa che il nuovo asfalto si raffreddi. L'avvallamento del vecchio sedime autostradale lungo la corsia di marcia - spiega la Concessionaria - si è creato "durante le operazioni di infissione delle palancole (le componenti strutturali che servono da sostegno al terreno per le operazioni di scavo)".

"Per una questione di sicurezza degli utenti", conclude Autovie Venete, si è "deciso di chiudere il tratto autostradale per poter operare al ripristino della pavimentazione".

LEGGI ANCHE