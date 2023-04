Terza corsia, Autovie: chiusure in A4 nel week end per lavori

TRIESTE - Alcune limitazioni alla circolazione sono previste nel week end lungo l'autostrada A4, nel tratto tra San Stino di Livenza a Latisana, per consentire la prosecuzione dei lavori per la terza corsia nel tratto tra Alvisopoli e Portogruaro. Lo rende noto Autovie Venete. Tra sabato e domenica - spiega la concessionaria - oltre all'intervento sull'asse autostradale sui tratti di nuova realizzazione, verrà steso un nuovo pacchetto di cementati e asfalti in corrispondenza del Nodo di Portogruaro all'altezza della rampa che dalla A4 (provenienza Venezia) conduce alla A28 (direzione Conegliano). Pertanto dalle 20 di domani verrà chiuso il tratto della A4 tra San Stino di Livenza a Latisana in entrambe le direzioni di marcia.

Nel corso della mattinata di domenica il tratto autostradale verrà riaperto non appena le condizioni lo consentiranno "ma, a causa del lungo e complesso intervento all'altezza delle rampe di Portogruaro", resteranno inaccessibili fino alle 12 lo svincolo di uscita a Portogruaro per chi proviene da Venezia e l'ingresso a Portogruaro in direzione Venezia e Trieste. Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori nel tratto, Autovie spiega che "l'allargamento delle carreggiate è a buon punto, al 90% per quanto riguarda la carreggiata ovest (verso Venezia) e al 60% verso Trieste, lungo i 9 chilometri del tracciato. Il progetto consiste anche nel rifacimento e realizzazione di tutte le opere d'arte, 24 in questo primo sub lotto del secondo lotto, che spesso sono a una quota d'asse maggiore di quella attuale per assicurare i franchi idraulici o stradali sui corsi d'acqua e le strade scavalcate previsti dalle attuali normative. Da qui la complessità di un'opera stradale, le cui lavorazioni avvengono quasi sempre senza interrompere la circolazione".