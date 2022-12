Terza corsia A4: i sindaci del Veneto Orientale da Salvini e Bignami

VENEZIA - "Ho accompagnato 22 sindaci della città metropolitana di Venezia, unitamente all'on. Giorgia Andreuzza, ad un incontro presso il Ministero delle Infrastrutture con il ministro Matteo Salvini e, successivamente, con il viceministro Galeazzo Bignami per sollecitare un pronto intervento del governo per permettere la realizzazione in tempi rapidi e certi della terza corsia nel tratto autostradale della A4 tra San Donà di Piave e Portogruaro". Lo rende noto il sen. Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di FdI a Palazzo Madama. "Un'opera indispensabile - prosegue - per migliorare la sicurezza su quel pericoloso tratto, tristemente agli onori della cronaca per i ripetuti incidenti, anche mortali, degli ultimi mesi.

Tale intervento consentirebbe di diminuirebbe sensibilmente anche i tempi di percorrenza nel più importante corridoio di collegamento con l'est Europa". Anche il ministro delle Riforme Istituzionali e della Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, ha ricevuto i 22 sindaci che chiedono al Governo il completamento del tratto della terza corsia dell'autostrada A4 Portogruaro-San Donà di Piave, teatro di numerosi e gravi incidenti. "Dobbiamo accogliere il loro appello - scrive Casellati sui propri profili social - per la messa in sicurezza del pericoloso tratto mancante della A4. Semplificare le norme è fondamentale perché le opere vengano completate in tempi accettabili".