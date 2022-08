Terza corsia A4: in gara 10 cavalcavia nel Veneto orientale, Cessalto in pole

CESSALTO - Il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Venezia - Trieste) ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori dei cavalcavia del secondo e terzo sub lotto del secondo lotto.

L'appalto è finanziato con fondi propri di Autovie Venete e l'importo complessivo a base di gara è di 48 milioni di euro. Si tratta di dieci cavalcavia nel tratto autostradale tra San Donà e il Nodo di Portogruaro. Il bando, sottolinea Autovie, "rappresenta un passo in avanti molto importante nella costruzione della terza corsia della A4 e il primo segno tangibile nel tratto di 25 chilometri tra San Donà e Portogruaro".



La progettazione prevede che le opere siano già predisposte ad accogliere successivamente l'allargamento delle carreggiate: "costruendo prima i manufatti di scavalco all'autostrada - spiega Autovie - sarà poi più semplice e veloce 'srotolare' il nastro d'asfalto della terza corsia".



I dieci cavalcavia compresi nel bando sono per il sublotto 2 via Grassaga (San Donà di Piave - Noventa di Piave); via Gonelle (Cessalto); sp 54 Cessalto - Ceggia (Cessalto); strada comunale Cessalto - Ceggia (Cessalto); via Donegal (Cessalto); sp 163 via Callunga (Cessalto); per il sublotto 3 strada provinciale 60 San Stino di Livenza - Belfiore; Bosco - Frassinelle; Pradipozzo - Lison; Summaga - Cinto Caomaggiore. Sono esclusi da questa gara i cavalcavia di svincolo di San Stino di Livenza e Cessalto che verranno costruiti successivamente quando verrà effettuato l'intervento di allargamento dell'autostrada. Il vincitore avrà 910 giorni di tempo per effettuare tutti gli interventi.



"Ringrazio il Commissario Delegato per l'emergenza dell'autostrada A4 Venezia - Trieste per aver avviato la procedura di gara - commenta la vice presidente del Veneto e assessore alle infrastrutture, Elisa De Berti - Questo step è di cruciale importanza perché le infrastrutture di scavalco sono propedeutiche alla costruzione della terza corsia con il successivo allargamento delle carreggiate. Quest'operazione anticipa, di fatto, quello che potrà svolgere a pieno regime la nuova società Autostrade Alto Adriatico non appena sarà completamente operativa. Come stabilito dall'accordo di cooperazione siglato lo scorso luglio dal Presidente del Veneto, dal governatore del Friuli Venezia Giulia e dal Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, la nuova concessionaria autostradale a gestione totalmente pubblica sarà attiva dal 2023 e potrà attingere ai finanziamenti che daranno copertura all'intera opera".