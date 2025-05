Un 22 maggio 2025 denso di scosse ha attraversato lo scenario globale, segnato da un tragico evento a Washington e da focolai di crisi che delineano un quadro di crescente instabilità e competizione strategica. Le dinamiche economiche, pur tra segnali contrastanti, riflettono le tensioni geopolitiche, mentre le relazioni internazionali navigano acque agitate.



Evento Clou della Giornata: Terrore a Washington

La giornata è stata funestata dall'omicidio di due membri dello staff dell'ambasciata israeliana, Yaron Lischinsky e Sarah Lynn Milgrim, a Washington D.C.L'attacco, avvenuto all'esterno del Capital Jewish Museum, è stato perpetrato da un uomo che avrebbe gridato "Palestina libera". Il Presidente Trump ha immediatamente condannato l'atto come "antisemitismo", sollevando interrogativi sulla sicurezza interna statunitense e sulle ripercussioni globali del conflitto israelo-palestinese, che continua a mietere vittime e a bloccare aiuti umanitari a Gaza.



Geo-strategia e Conflittualità

La Libia sprofonda nuovamente nel caos. L'uccisione del potente capo miliziano Abdelghani al-Kikli ('Ghnewa') a Tripoli ha scatenato violenti scontri tra fazioni rivali, minando i tentativi del Primo Ministro Dabeiba (GNU) di consolidare il controllo statale. Proteste popolari chiedono le dimissioni del governo, percepito come corrotto, mentre il GNS dell'est osserva e le potenze straniere (Turchia, EAU, Russia, Egitto) mantengono la loro ingerenza. Esperti ISPI e di altri think tank concordano sulla fragilità del sistema politico libico e sul rischio di un'ulteriore escalation, con Haftar che potrebbe sfruttare la situazione. In Ucraina, Putin, con una visita a Kursk, segnala la determinazione russa a proseguire il conflitto, puntando a guadagni territoriali estivi. Gli USA, sotto Trump, sembrano inclini a delegare all'Europa la gestione della crisi.



In Siria, si profila la fine dell' "Assadismo", con Ahmed al-Sharaa emergente come figura chiave in un contesto di potenziale revoca delle sanzioni USA. La piaga del femminicidio in America Latina (Messico, Colombia) evidenzia una crisi sociale profonda, esacerbata da impunità e violenza online.



Geo-economia, Industria, Mercati e Marittimità

I mercati finanziari mostrano nervosismo, con la BCE orientata a un taglio dei tassi a giugno per poi attendere.

Le tensioni sui dazi voluti da Trump increspano le riunioni del G7.

La corsa al talento nell'Intelligenza Artificiale vede Google DeepMind offrire compensi record.

Nel settore Difesa, si segnala la commessa austriaca per 12 caccia Leonardo M346F e l'introduzione del nuovo aereo spia USA EA-37B.

Fincantieri rafforza la sua presenza in Arabia Saudita, attiva anche nel promuovere l'innovazione.

La competizione per le risorse strategiche vede lo scontro USA-Cina sul cobalto della Repubblica Democratica del Congo.

L'UE impone nuovi dazi su prodotti agricoli russi e bielorussi e sanziona la "flotta ombra" russa. Preoccupa la sicurezza dei cavi sottomarini (Polonia).



Geopolitica e Relazioni Internazionali

Le relazioni USA-Sudafrica si tendono dopo l'incontro Trump-Ramaphosa.

Il Presidente Abbas visita il Libano.

La Cina prosegue la sua penetrazione in America Latina (summit Cina-CELAC) e sviluppa droni avanzati.

Trump rilancia il progetto di difesa missilistica "Golden Dome".

In Turchia, Erdogan prosegue la stretta sulle opposizioni.



Analisi Teatri Operativi:

•⁠ ⁠Mediterraneo Allargato. Dominato dalla crisi libica. Tensioni latenti in Siria e strascichi del conflitto israelo-palestinese con impatti diretti (attacco a Washington) e indiretti (aiuti a Gaza bloccati). Attivismo saudita e turco. Importanti manovre industriali italiane (Fincantieri).

•⁠ ⁠Heartland Euro-asiatico. La Russia focalizzata sull'Ucraina e sulla resistenza alle sanzioni. La Cina proietta influenza economica e tecnologica, mentre l'Asia Centrale (Uzbekistan) cerca un ruolo nella stabilizzazione afghana.

•⁠ ⁠Teatro Operativo Boreale-Artico. La regione resta strategica per la Russia. Gli USA sviluppano nuove capacità di difesa (Golden Dome) e sorveglianza.

•⁠ ⁠Teatro Operativo Australe-Antartico. Instabilità sociale e criminalità in America Latina. Competizione per le risorse in Africa meridionale (DRC) e tensioni diplomatiche (USA-Sudafrica).

•⁠ ⁠Indopacifico. Fallito lancio di una nave da guerra nordcoreana. Dinamiche di competizione tecnologica (chip USA-Cina) e questioni di sicurezza marittima (Chagos).



Conclusioni e Possibili Sviluppi

Il 22 maggio 2025 si chiude all'insegna della frammentazione e dell'incertezza.



Sviluppi attesi:

1.⁠ ⁠Libia. La spirale di violenza potrebbe portare a un conflitto civile su larga scala o a un rimpasto di potere imposto da attori esterni. La stabilità del Nord Africa è a rischio.

2.⁠ ⁠Conflitto Israelo-Palestinese e sue derive. L'attentato a Washington potrebbe innescare un inasprimento delle misure di sicurezza, un aumento della retorica incendiaria e potenziali ritorsioni o ulteriori atti di violenza. Le pressioni per una soluzione a Gaza aumenteranno.

3.⁠ ⁠Guerra in Ucraina. L'estate si preannuncia cruciale. Le mosse russe e la risposta occidentale, influenzata anche dall'eventuale disimpegno USA, definiranno i futuri equilibri.

4.⁠ ⁠Competizione USA-Cina. La lotta per il cobalto in RDC è solo un fronte. Si attendono ulteriori sviluppi nella guerra tecnologica (chip, IA) e nell'influenza geopolitica in Africa e America Latina.

Il quadro globale richiede un monitoraggio costante, poiché molti dei focolai accesi oggi sono destinati a evolvere rapidamente nei prossimi giorni.