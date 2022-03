Terrore in pronto soccorso, paziente prende a pugni un infermiere: "Voglio una sigaretta"

ROVIGO - Infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale di Rovigo preso a pugni da un paziente.

Quest’ultimo gli ha rifilato un pugno spaccandogli gli occhiali. L’episodio è accaduto perchè il paziente, nell’attesa, non riusciva a fumarsi una sigaretta.



L'uomo, è stato riscontrato poi, aveva dipendenze non solo di nicotina. Nessuno, in quel luogo, aveva da offrirgli una sigaretta ed è andato in escandescenza. Si è sfilato la cintura dai pantaloni che ha iniziato a roteare prendendosela dapprima col parente di un altro paziente e infine con l’infermiere e un autista di ambulanze.

Sul posto la guardia giurata che ha tentato di bloccare l’uomo: subito dopo è giunta una Volante della Polizia che ha bloccato l’uomo. Il tutto è successo due settimane fa, nella notte fra il 22 e il 23 febbraio, poco dopo lo scoccare della mezzanotte, ma si apprende solo ora.