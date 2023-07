Terrore in pieno giorno a Padova: un uomo è stato ucciso a coltellate e uno ferito grave

PADOVA - Un uomo è stato accoltellato a morte nel primo pomeriggio di oggi, 23 luglio, in via Dorighello a Padova, mentre un altro è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale. In tutto sono tre le persone coinvolte nell'episodio. Sul posto sono giunti i carabinieri assieme ai vigili del fuoco. Non è ancora dato sapere le cause che hanno portato a questo tragico epilogo.