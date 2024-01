Terrore al Motor Bike Expo di Verona. Auto travolge 14 spettatori

Durante un'emozionante esibizione all'Motor Bike Expo, un tragico incidente ha messo in pericolo la vita di alcuni spettatori. Uno stuntman ha perso il controllo della sua auto, travolgendo la folla e ferendo 14 persone. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione e alla barriera di sicurezza, nessuno ha riportato gravi lesioni.

L'incidente è avvenuto oggi (venerdì 19 gennaio) durante l'esibizione di uno stuntman all'interno della Fiera di Verona. Mentre era alla guida di una Bmw, lo stuntman ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi contro le transenne e travolgendo il pubblico. Nove spettatori sono stati trasportati in ospedale, ma nessuno si trova in condizioni gravi.

La dinamica dell'incidente è stata chiaramente catturata da un video, mostrando il momento in cui l'auto ha perso il controllo e si è diretta verso la folla. Fortunatamente, i soccorsi sono stati immediati, con l'intervento di cinque ambulanze e della polizia locale.

In risposta all'accaduto, Veronafiere ha espresso il proprio dispiacere per l'incidente e ha sottolineato l'attivazione immediata del piano sanitario. La manifestazione Motor Bike Expo ha sospeso tutte le esibizioni nelle aree esterne in segno di rispetto per gli spettatori coinvolti.

Motor Bike Expo è un evento di grande rilevanza, giunto alla sua 30esima edizione, e occupa 100mila metri quadrati di esposizione con la partecipazione di 700 espositori. Nonostante l'incidente, la manifestazione prosegue fino a domenica 21 gennaio, offrendo agli appassionati di moto l'opportunità di scoprire le ultime novità del settore.

L'importanza della sicurezza in eventi di questo genere è fondamentale, e l'episodio all'Motor Bike Expo a Verona ci ricorda l'importanza di misure preventive a tutela del pubblico partecipante.