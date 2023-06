Terribile incidente in A27. Una donna versa in condizioni critiche.

ALPAGO - Terribile incidente stradale lungo l'autostrada A27, proprio all'uscita della galleria "Cave" in direzione di Belluno. Ieri, poco prima delle 17, una donna di 37 anni, residente a Selva di Cadore, stava rientrando a casa a bordo del suo SUV Fiat 16 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo. La vettura ha sbandato schiantandosi violentemente contro la murata in cemento della galleria. Al momento, la donna si trova ricoverata in condizioni gravissime presso l'ospedale di Treviso, dove è stata trasportata d'urgenza in codice rosso. Il quadro clinico è estremamente preoccupante e le prossime ore saranno decisive per la sua sopravvivenza.



Nonostante la pericolosità della zona dell'incidente, sono stati gli automobilisti che transitavano lungo l'autostrada a intervenire immediatamente. Non solo hanno allertato i soccorsi, ma hanno anche tentato di liberare la donna dall'abitacolo, cercando disperatamente di mantenerla in vita fino all'arrivo dell'ambulanza del Suem 118 di Treviso. L'azione pronta e coraggiosa di questi automobilisti potrebbe aver contribuito a salvare la vita della donna, consentendo il suo tempestivo trasporto al Ca' Foncello. L'impatto è stato violentissimo, con l'auto completamente distrutta e la conducente che ha riportato gravi traumi cranici e toracici. I medici del Suem l'hanno subito sottoposta a interventi urgenti e ora è in cura presso l'ospedale di Treviso, dove viene monitorata attentamente.



Le forze dell'ordine si sono recate sul luogo dell'incidente, al chilometro 70 dell'autostrada A27, per effettuare i rilievi necessari e garantire la sicurezza della viabilità. L'impatto di ieri avrebbe potuto scatenare una serie di tamponamenti con conseguenze ancora più gravi. La polizia stradale dovrà ora determinare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo, ipotizzando la possibilità di un malore o un colpo di sonno da parte della conducente. Tuttavia, al momento non ci sono dubbi sul fatto che l'uscita di strada sia stata indipendente e non causata da fattori esterni o dalle condizioni dell'asfalto.



La donna rimane in condizioni critiche e le prossime ore saranno decisive per la sua prognosi. La comunità locale è colma di apprensione e spera fervidamente in un rapido miglioramento delle sue condizioni. I pensieri e le preghiere di amici, familiari e di tutti coloro che seguono questa tragica vicenda si rivolgono alla donna, auspicando una pronta guarigione e il superamento di questa difficile prova.