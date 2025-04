Terremoto in Turchia, scosse a Istanbul: la più forte di magnitudo 6.2

TURCHIA - La terra trema in Turchia. Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi nell'area di Istanbul, di magnitudo 6.2 della scala Ritcher, con epicentro nella municipalità di Silivri, nel Mar di Marmara.



Oltre 50 scosse di assestamento

Il sisma è stato seguito da oltre 50 scosse di assestamento nella regione di Istanbul, ha spiegato il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya. "Alle 15.12 sono state registrate 51 scosse di assestamento, la più grande delle quali di magnitudo 5.9", ha scritto su X, aggiungendo che il primo terremoto di magnitudo 6.2, verificatosi alle 12.59, era "profondo circa sette chilometri ed è durato in totale 13 secondi".



Il bilancio è di oltre 150 feriti

Il bilancio attualmente è di almeno 151 persone rimaste ferite, ha reso noto il governatore di Istanbul, spiegando in una nota che "151 dei nostri cittadini rimasti feriti stanno ricevendo le cure necessarie negli ospedali e le loro vite non sono in pericolo". Nella nota si precisa che ''non si sono registrate perdite di vite umane''. La maggior parte dei feriti è tra persone che, nel panico, si sono lanciate dai palazzi. Al momento non vengono segnalati nemmeno particolari danni agli edifici, tranne uno abbandonato che è crollato nel distretto di Fatih.