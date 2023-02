Terremoto in Turchia, rientrato il contingente regionale

VENEZIA - Sono atterrati a Pisa e Pratica di Mare gli aerei di Guardia di Finanza e Aeronautica Militare che hanno riportato in Italia il contingente dei vigili del fuoco che ha operato in aiuto alla popolazione nella missione coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile. Alle 20:20 l’arrivo dell’Atr 42 della Guardia di Finanza all’aeroporto militare di Pisa con a bordo il contingente USAR del Veneto e Friuli Venezia Giulia e personale sanitario. Ad accogliere gli operatori il direttore regionale dei Vigili del fuoco della Toscana Marco Frezza e il comandante di Pisa Nicola Cianelli (team leadear) del primo contingente USAR inviato in Turchia. Il personale è stato salutato anche dal capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco Guido Parisi in collegamento telefonico. Il team USAR del Veneto e Friuli Venezia Giulia, composto da 15 operatori guidato dall’ing. Francesco Ciciriello e poi rientrato nella notte presso il comando di Venezia, da dove erano partiti la settimana scorsa.