Terremoto a Taiwan di magnitudo 7.4, almeno 4 morti e oltre 50 feriti

TAIWAN - Sono almeno 4 le vittime del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito oggi l'isola Taiwan. Lo riferisce la National Fire Agency (NFA), spiegando che i decessi sono tutti avvenuti nella contea di Hualien, vicino all'epicentro del sisma. Almeno 57 persone sono rimaste ferite. Vi sono anche molte persone intrappolate negli edifici crollati, almeno 26, 15 dei quali sempre nella contea di Hualien, secondo il Centro di comando centrale di emergenza di Taiwan (Ceoc).

Il terremoto ha avuto conseguenze anche sulla fornitura di energia elettrica, con oltre 91.000 famiglie senza elettricità. La compagnia statale Taipower dell'isola sta attualmente lavorando per risolvere il problema. Alcuni collegamenti ferroviari nella parte orientale di Taiwan sono stati sospesi, ma si stima che saranno nuovamente operativi entro la fine della giornata.

I video pubblicati dai residenti sui social mostrano nella contea orientale di Hualien, diversi edifici crollati e residenti che aiutavano le persone intrappolate a fuggire attraverso le finestre di un complesso di appartamenti danneggiato. Un altro video di Hualien ha catturato un’enorme frana che scendeva dalla montagna, con nuvole di polvere marrone che inghiottivano una sezione della strada e gli edifici vicini. Nella capitale Taipei, nel nord dell'isola, un video mostrava un vagone della metropolitana che tremava violentemente, con i passeggeri che si aggrappavano saldamente alle maniglie.

Sisma più forte degli ultimi 25 anni

Secondo un portavoce dell'Amministrazione meteorologica centrale di Taiwan, si tratta de terremoto più forte degli ultimi 25 anni. Un sisma di magnitudo 7.3, noto anche come terremoto di Jiji, colpì l'isola nel 1999, uccidendo 2.400 persone e ferendone altre 10.000.

Allerta tsunami

In seguito al terremoto, Taiwan, Giappone e Filippine hanno lanciato un allarme tsunami poi rientrato. Onde anomale sono state osservate sulle coste di Taiwan e sulle isole dell'estremo sud-ovest del Giappone, ma non ci sono notizie immediate di danni. Negli Stati Uniti la minaccia di qualsiasi rischio di tsunami è “in gran parte passata”, ha affermato il Pacific Tsunami Warning Center che ha consigliato alle agenzie governative di “monitorare le condizioni sulla costa per determinare se e quando è sicuro riprendere le normali attività”.

Secondo l'Amministrazione meteorologica centrale dell'isola, Taiwan dovrebbe essere colpita da scosse di assestamento nei prossimi tre o quattro giorni che potrebbero essere di magnitudo compresa tra 6,5 e 7,0, ha detto un portavoce dell'amministrazione in una conferenza stampa.