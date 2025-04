Terremoto scuote la California del Sud: paura vicino a San Diego

STATI UNITI - Un forte terremoto ha colpito il sud della California, generando allarme tra i residenti. Il sisma, di magnitudo 5.2, è stato registrato a circa quattro chilometri a sud di Julian, località montana situata a poco più di un’ora di auto da San Diego.



Secondo i dati diffusi dall’Usgs, l’Istituto geologico statunitense, la scossa si è verificata a una profondità di otto chilometri, in una zona non lontana dal confine con il Messico.



L’evento principale è stato seguito da altre scosse di minore intensità. Al momento non risultano danni a persone o edifici, ma il sisma è stato avvertito distintamente in diverse aree della regione.