Terremoto, scossa di magnitudo 6.6: oltre 10 feriti in Giappone

GIAPPONE - E' di oltre 10 feriti il bilancio di un sisma di magnitudo 6.6 che ha colpito l'ovest ed il sud-ovest del Giappone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Kyodo, secondo cui le autorità non hanno diramato l'allerta tsunami.



L'epicentro del terremoto è stato rilevato a una profondità di 45 chilometri al largo della costa del Giappone, in un punto in cui si prevede che in futuro potrebbe verificarsi un enorme sisma con conseguente tsunami. La magnitudo del terremoto è stata inferiore a 6.8, livello che avrebbe fatto scattare una riunione straordinaria del governo per valutarne gli effetti.