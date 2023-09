Terremoto in Marocco: continuano le ricerche dei sopravvissuti. Primi aiuti da quattro Paesi

Continuano le ricerche dei sopravvissuti fra le macerie del terremoto che ha colpito il Marocco.

Secondo l’ultimo bilancio il numero delle vittime è aumentato a 2.497 mentre i feriti sono almeno 2.476. Lo fa sapere Medias24, il media marocchino che cita il Ministero dell’Interno. Tra le aree più colpite, riporta RaiNews, ci sono le province di Al Haouz, Taroudant e Chichaoua, seguite da quelle di Ouarzazate, Marrakech, Azilal e la prefettura di Agadir. Alcune vittime anche a Casablanca e nelle province di Youssofia e Tinghir.

Il governo marocchino intanto ha fatto sapere di aver accettato per ora squadre di soccorritori da quattro Paesi: Spagna, Regno Unito, Emirati Arabi e Qatar. Gli altri aiuti provengono invece da volontari. La decisione è stata spiegata dal Ministero degli Interni in un comunicato, precisando di aver effettuato una “valutazione precisa” dei bisogni e “tenendo conto che la mancanza di coordinamento in tali situazioni potrebbe essere controproducente”. Non si esclude che verrà chiesto aiuto anche ad altri Paesi, se necessario.

Ad offrire assistenza al Marocco c’è anche la Francia. Il presidente Macron ha ricordato come milioni di cittadini francesi abbiano origini marocchine e familiari nelle regioni colpite dal terremoto e ha dichiarato: "Questa tragedia tocca nel profondo il popolo francese. Le autorità marocchine sanno esattamente cosa può essere inviato, la natura degli aiuti e i tempi. Siamo a loro disposizione. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Se richiesti, gli aiuti verranno inviati. Penso che stiamo facendo tutto il possibile".

A proporsi per dare aiuto anche Turchia, Italia, Algeria e Stati Uniti.