Terremoto a Limana: il Vittoriese trema

BELLUNO – Nuova scossa sismica quest’oggi nel Bellunese dove solo giovedì scorso si era verificato un terremoto a Chies d'Alpago. Oggi alle 10.56 a Limana (per la precisione a 2 chilometri dalla loclaità), in provincia di Belluno, la terra è tornata a tremare questa volta con magnitudo 3.0 sulla scala Richter.



Dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fanno sapere che l’epicentro della scossa è stato registrato nel sottosuolo ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato avvertito molto chiaramente a Vittorio Veneto ma anche a Tarzo, Fregona, Cison di Valmarino e Follina, oltre che naturalmente in buona parte del Bellunese. Non si registrano danni a persone o cose.