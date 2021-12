GRECIA - Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell'isola ionica di Citera, in Grecia. Lo rende noto l'U.S. Geological Survey, spiegando che l'epicentro è stato registrato a 62,42 chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.