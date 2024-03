Terremoto in Friuli, in mattinata controlli dei tecnici

PORDENONE - Non risultano feriti o danni significativi causati dal terremoto di magnitudo 4.5 che ha colpito ieri sera alle 22.19 il Friuli Venezia Giulia con epicentro a cavallo tra le province di Pordenone e Udine. Nella notte, alle 3.36, è stata registrata una seconda scossa, cosiddetta di assestamento, di 2.7 della scala Richter.

Questa mattina i sindaci della zona più interessata eseguiranno una serie di verifiche approfondite insieme con i tecnici della Protezione civile per controllare eventuali danni. Tra gli altri, saranno monitorati anche stabili abbandonati che potrebbero aver subito problemi. Si teme che oltre a possibili danni alla statica possano essersi verificati problemi ai tetti, alle tegole ad esempio, o ad altre parti e che possano essere per questo pericolosi per la popolazione. I Vigili del fuoco dei due Comandi provinciali interessati non hanno ricevuto alcuna richiesta di intervento ma sono allerta per compiere eventuali ispezioni su segnalazione delle istituzioni e dei cittadini.

