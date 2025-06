Terremoto di magnitudo 5.8 scuote Marmaris, una vittima e decine di feriti

TURCHIA - Un forte terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte la zona di Marmaris, nella provincia di Mugla, nel sudovest della Turchia. Il sisma è stato registrato alle 2:17 ora locale, a circa dieci chilometri dalla costa, secondo quanto riferito dall’Afad, la protezione civile turca.



L’evento ha provocato una vittima: una ragazza di 14 anni morta a Fethiye a causa di un attacco di panico, come confermato dal ministro degli Interni, Ali Yerlikaya. Nella provincia di Mugla sono state necessarie cure mediche per 69 persone, molte delle quali hanno tentato di mettersi in salvo saltando da luoghi elevati per la paura. Attualmente, 46 pazienti restano ricoverati in ospedale.



Le autorità locali stanno monitorando la situazione e coordinando gli interventi di soccorso per far fronte alle conseguenze del sisma, mentre la popolazione resta in allerta per possibili scosse di assestamento.