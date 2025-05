Terremoto del Friuli, 49 anni dopo: il ricordo che unisce una comunità rinata dalle macerie

UDINE - Alle 21 del 6 maggio 1976, una scossa di magnitudo 6.4 sconvolse il Friuli, devastando la fascia collinare a nord di Udine e colpendo duramente Gemona, Venzone, Osoppo, Majano e decine di altri comuni tra le province di Udine e Pordenone. In meno di un minuto, quasi mille vittime, oltre 3.000 feriti e più di cento paesi danneggiati segnarono per sempre la storia della regione.



La sola Gemona contò 400 morti e fu completamente rasa al suolo. Nei mesi successivi, centinaia di repliche – tra cui quella del 15 settembre di magnitudo 5.9 – colpirono un territorio già provato, aggravando la distruzione.



A 49 anni da quella notte, il ricordo dell’Orcolat – la creatura leggendaria che la tradizione friulana associa ai terremoti – resta vivo nella memoria collettiva. Oggi, come ogni anno, le campane di molti comuni friulani suoneranno insieme alle 21, invitando al silenzio e al raccoglimento. A Vendoglio, nella chiesa di San Michele, sarà celebrata una Messa in memoria delle vittime e dei sopravvissuti, mentre a Gemona sono previste commemorazioni ufficiali.



Il Friuli non dimentica nemmeno la straordinaria solidarietà che arrivò da tutta Italia e dall’estero. Grazie a questo spirito e alla guida del commissario Giuseppe Zamberletti, la ricostruzione poté iniziare, gettando le basi della moderna Protezione Civile italiana.



Il cosiddetto “modello Friuli”, basato sulla partecipazione delle comunità locali, divenne un esempio nazionale di rinascita e modernità. A Venzone, una mostra intitolata “Passato/Presente” raccoglie testimonianze e immagini per tramandare la memoria alle nuove generazioni.



Il 6 maggio resta una data incisa nel cuore di ogni friulano: simbolo di dolore, ma anche di dignità, tenacia e solidarietà che hanno permesso a un popolo di rialzarsi, unito e determinato.

