Terremoto in Croazia, segnalazioni a Nord Est

TRIESTE - Una scossa di terremoto è styata segnalata questa mattina, giovedì, in Croazia ma si è percepiita anche in Fruli Venezia Giulia. La terra ha tremato questa mattina alle 10.48 nell'area di Krk e del Quarnero a 37 km a SE da Fiume (Rijeka). Il sisma si è verificato ad una profondità di 10 chilometri con magnitudo di 5.2, poi parametrata a una magnitudo di 4,8 della scala Richter. Al momento non sono statii segnalati danni.

Clicca qui per i dati