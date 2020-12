Terremoto in Croazia: nessun danno è stato segnalato in Veneto

VENETO - Grande paura in Veneto per il terremono verificatosi in Croazia e nitidamente percepito anche nella nostra regione. Nessun danno è stato segnalato in Veneto, dove la scossa è stata sentita distintamente in tutto la regione.



Decine le telefonate arrivate al 115 dei vigili del fuoco per segnalare di aver avvertito la scossa, ma senza alcun danno. Lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia assieme all’assessore alla protezione Civile è andato a fare un sopralluogo per verificare la situazione.



La scossa di oggi in Croazia “è stata preceduta da altri eventi di intensità minore nelle scorse ore, ora siamo in una fase di studio. Un evento che è stato avvertito in gran parte della Penisola, dal Friuli, al Veneto fino al Sud Italia in Puglia e Campania, con risentimenti di più di bassa intensità”. A dirlo all’Adnkronos il presidente dell’Ingv Carlo Doglioni.