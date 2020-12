Terremoto in Croazia, crolli, feriti e almeno un morto

CROAZIA - C'è almeno una vittima nel devastante terremoto che ha colpito oggi il centro della Croazia. Il sindaco di Petrinja, la città epicentro del sisma, ha dato notizia della morte di un bambino. All'emittente 24 Sata, il sindaco Darinko Dumbović ha anche riferito che metà della città è distrutta. "E' terribile - ha detto - ci sono morti e feriti, abbiamo visto un bambino morto in una piazza, il centro di Petrinja is destroyed. E' un disastro".

Per ora è di almeno una vittima il bilancio disastroso della scossa di terremoto di magnitudo 6.3 registrata in Croazia, con epicentro Petrinja, 44 chilometri a sudest di Zagabria, e a una profondità di 10 chilometri. La scossa, delle 12.19, è stata avvertita anche in Italia, in particolare nel Nord-est.

Le prime informazioni disponibili parlano di tetti crollati, danni alle facciate degli edifici e anche interni palazzi crollati. Lo rende noto la Croce Rossa croata, che su Twitter ha annunciato l'invio dei soccorritori sul luogo del terremoto.

La scossa è stata avvertita anche in Italia, in particolare nel Nord-est. Si tratterebbe del più violento terremoto mai registrato in Croazia. La stessa zona era già stata colpita ieri da un sisma di magnitudo 5,2. La televisione regionale N1 ha trasmesso un video dalla città di Petrinja, epicentro del sisma, dove si vede un palazzo che è crollato su un'auto. Nel filmato si vedono anche i vigili del fuoco che cercano di rimuovere i detriti dalla macchina, rimasta sepolta. L'emittente afferma che un uomo si sarebbe trovato all'interno dei veicolo al momento della scossa sismica.

''La situazione a Petrinja è molto grave. Le squadre della Croce Rossa sono in campo", hanno scritto su Twitter diffondendo un video dei soccorritori in una strada piena di detriti e mattoni.

Il premier croato Andrej Plenkovic si sta dirigendo a Petrinja. Lo ha annunciato lui stesso su twitter.