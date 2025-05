Terremoto a Creta, è allerta tsunami

CRETA (GRECIA) - Un forte terremoto di magnitudo 6 è stato registrato nella notte tra il 13 e il 14 maggio nel Mar Egeo meridionale, con epicentro a circa 19 chilometri a sudovest dell’isola di Kasos, a una profondità di 62,5 chilometri, secondo l’Istituto di Geodinamica di Atene.



Il sisma è stato avvertito distintamente nelle isole di Creta, Rodi, Karpathos e Kasos. Come misura precauzionale, le autorità greche hanno diramato un’allerta tsunami, invitando gli abitanti di queste isole ad allontanarsi immediatamente dalla costa e a seguire le indicazioni delle autorità locali.



Non sono stati segnalati danni o feriti nelle zone vicine all’epicentro, grazie anche alla notevole profondità del sisma che ha mitigato l’intensità delle scosse al suolo. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mantenendo alta l’attenzione per eventuali sviluppi.



L’area interessata è nota per la sua attività sismica, essendo situata lungo la linea di convergenza tra le placche tettoniche africana ed eurasiatica. Negli ultimi mesi, la regione ha già registrato numerosi eventi sismici di moderata entità.