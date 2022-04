Terremoto in Bosnia: avvertito lungo la costa in Friuli Venezia Giulia e in Veneto

TRIESTE - Il terremoto verificatosi in Bosnia ieri verso le 23 è stato avvertito anche lungo la costa del Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste, ma anche nella zona della Bassa friulana fino in Veneto e in provincia di Treviso.

In vari rioni del capoluogo regionale la spallata è stata avvertita nitidamente e per una quindicina di secondi, soprattutto ai piani alti. Non si registrano danni ma alcuni cittadini hanno telefonato preoccupati ai centralini delle forze di soccorso, per segnalare e per avere qualche informazione specifica. Qui il dettaglio