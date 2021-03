Terremoto ad Andreis in provincia di Pordenone

PORDENONE - Un terremoto di magnitudo ML 1.9 si è verificato nella zona di Andreis con epicentro a 3 km dalla località in provincia di Pordenone in direzione NE, nel cuore della notte all’1.57 di oggi, sabato 27 marzo.



Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma ad una profondità di 3 km. Non si registrano danni a persone o cose e l’evento sismico pur se di lieve entità è stato avvertito da molti anche a: Vajont, Aviano e Chies d'Alpago che distano quasi 20 chilometri dall’epicentro.