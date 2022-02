Terremoti: scossa 2.7 in Friuli

UDINE - Alle 22:05 di domenica è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 alla profondità di 10 chilometri in un punto a tre chilometri dal comune di Moimacco, a Nord Est di Udine.

Lo riporta il sito dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.



La scossa di terremoto non ha causato danni ma è stata avvertita in una ampia zona del Friuli orientale, tra Moimacco, dove si è verificata, Cividale del Friuli, poco più a Sud e anche alcuni quartieri di Udine, che, invece, si trova a Sud Ovest dell'epicentro.

Numerose sono state le telefonate ai centralini delle forze dell'ordine per avvertire o per chiedere informazioni. Nessuno però, secondo quanto si è appreso, sarebbe sceso in strada.