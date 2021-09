Terraglio Est: "Consuma suolo e non risolve il problema del traffico. Va bloccato"

TREVISO - “Il Terraglio Est è un progetto che va bloccato perché non risolve il problema del traffico e, in compenso, consuma suolo e distrugge biodiversità. Quali sarebbero, insomma, i benefici di quest’opera?”.



Andrea Zanoni, consigliere regionale trevigiano del Pd torna a contestare il progetto del Terraglio Est dopo le critiche arrivate dalla mobility manager del Comune di Treviso. “Non si tratta di dettagli e conferma quanto detto più volte dal Comitato Salvaguardia Ambiente di Treviso e Casier: piano del traffico insufficiente, pista ciclabile incompleta e un attraversamento pedonale pericoloso, tutte cose ignorate da Veneto Strade”.



A ciò si aggiunge quello l’impatto ambientale in un’area già satura. “Ma in una delle Regioni più cementificate d’Italia davvero c’è bisogno di spendere 20 milioni di fondi pubblici per un’infrastruttura che consuma ulteriore suolo e distrugge le ultime campagne rimaste? Quelle risorse potrebbero essere dirottate per affrontare le vere urgenze, ad esempio il rifacimento e la manutenzione dell’attuale rete idraulica, evitando così gli allagamenti ad ogni acquazzone, provocati dal consumo di suolo estremo della Marca”. OT