In terraferma le telecamere scoprono i furbetti dei rifiuti

VENEZIA - A sei mesi dall'installazione, nella terraferma veneziana, di telecamere volte a contrastare l'abbandono di rifiuti, la Polizia locale ha sanzionato 24 persone fisiche e 2 persone giuridiche per un importo pari a 17.380 euro. L'adozione della nuova tecnologia con telecamere mobili consente il loro posizionamento dove è maggiormente presente il problema dell'abbandono di rifiuti.

L'individuazione delle zone avviene sia a seguito di controlli da parte degli operatori della Polizia ambientale, sia a seguito di segnalazioni dei cittadini. I costi per il posizionamento delle telecamere e la gestione delle fasi successive sono stati interamente coperti da un bando di finanziamento di 30.000 euro emesso dall'Autorità di Bacino. Gli abbandoni hanno riguardato in particolare mobilia di vario genere, dai divani ai frigoriferi, alle camere da letto; rifiuti urbani abbandonati anziché essere introdotti correttamente nell'apposita campana dedicata; forni, frigoriferi, pc e monitor, nonché materiale edile proveniente da ristrutturazioni edilizie effettuate da soggetti vari. Gli abbandoni sono stati posti in essere sia da cittadini italiani sia da stranieri.