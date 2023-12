Terra - Gocce Musicali per la Natura 2023.

Ultimo appuntamento della seconda edizione di “Gocce Musicali per la Natura 2023”. Mercoledì 13 dicembre alle 20.45 al Teatro Mario Del Monaco si conclude dunque la rassegna dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta dedicata alla transizione ecologica con “Terra”. Il concerto-evento, inserito anche nel cartellone di Autunno Musicale, promosso da Musincantus in collaborazione con il Comune di Treviso e le istituzioni culturali locali, vedrà la partecipazione speciale di due giovani stelle del panorama musicale internazionale: il pianista ventiquattrenne Arsenii Mun, recente vincitore del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2023 e Alessandro Bonato, il più giovane direttore di un’Istituzione Concertistico Orchestrale italiana, impegnati in un programma variegato che metterà a confronto Haydn, Beethoven e Malipiero.



Dopo Aria, Natura, Energia e Acqua, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta per l’ultimo appuntamento della stagione rende omaggio alla Terra, con un appuntamento che sigla la collaborazione con Musincantus, ideatore del progetto “Nell’Olimpo di Beethoven” in collaborazione con il Maestro Donato Renzetti e Obiettivo orchestra della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni e la Filarmonica TRT – Teatro Regio Torino. “Nell’Olimpo di Beethoven” è un progetto culturale realizzato grazie al sostegno di Novagest che, partito nel 2021, si svilupperà fino al 2026 tra Cortina d’Ampezzo, Treviso e Rovigo coinvolgendo alcune delle più pregevoli istituzioni culturali internazionali. L’appuntamento sarà quindi il primo di una tournée veneta che dopo Treviso toccherà Rovigo (giovedì 14 dicembre) e Cortina d’Ampezzo (martedì 19 dicembre).

Il programma del concerto del 13 dicembre prevede l’esecuzione dell’amatissimo “Concerto n.3 in do minore op.37” di Beethoven, de “La Cimarosina - Cinque frammenti sinfonici” di Gian Francesco Malipiero – omaggio al compositore veneto in occasione del 50° anniversario dalla morte –, e della Sinfonia n.101 in re maggiore “L’orologio” di. Haydn. Protagonisti della serata due giovani talenti dalla carriera già internazionale. Appena ventiquattrenne, il russo Arsenii Mun è il vincitore del Premio assoluto del 64° Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2023, al quale si sono aggiunti il prestigioso Premio Arturo Benedetti Michelangeli, assegnato solo in caso di verdetto unanime della giuria – caso molto raro, infatti non veniva concesso da quasi tre decenni – e il Premio del Pubblico, conquistato grazie al voto online di una moltitudine di spettatori da tutto il mondo. Il giovane pianista vanta inoltre premi in tutto il mondo e si è già esibito con prestigiose orchestre in molte città americane ed europee.

Sul podio dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta ci sarà invece il veronese Alessandro Bonato. Vincitore da appena 23enne del terzo premio assoluto alla “Nicolai Malko Competition for young conductors 2018” – a cui si è presentato come il più giovane musicista in competizione e unico italiano su 566 candidati –, il maestro ha diretto, tra le altre, la Royal Oman Symphony Orchestra, la Filarmonica della Scala, la Danish National Symphony Orchestra, I Pomeriggi Musicali di Milano e l’Orchestra dell’Arena di Verona. Nel biennio 2021-2022 è stato direttore principale della FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana, il più giovane ad aver ricoperto questa carica nelle Istituzioni Concertistico Orchestrali Italiane.

“Gocce Musicali per la Natura 2023” fa parte di un più ampio progetto, partito lo scorso anno, che si articola in quindici concerti distribuiti nell’arco del triennio 2022-2024, cinque per ogni anno, tutti dedicati all’attualissimo tema della transizione ecologica. La rassegna, realizzata grazie al sostegno di CentroMarca Banca, si presenta quindi come quindici “gocce musicali” che, scavando nell’animo in profondità, lascino un segno in chi le ascolta, approfondendo ognuna uno specifico aspetto inerente la Natura, con un chiaro invito all’emergenza presente e alla necessità di un cambiamento nell’approccio al clima. Grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Treviso, tutti e cinque i concerti in programma, ognuno dedicato a un diverso elemento del creato, si svolgeranno al Teatro Mario del Monaco, segnando il ritorno dell’Orchestra sul palcoscenico della città con un proprio cartellone.