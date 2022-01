Terna, in Fvg a dicembre consumi aumentati del 6,4%

TRIESTE - Aumentano i consumi elettrici in Friuli Venezia Giulia. A dicembre, secondo le analisi di Terna, il dato è in crescita del 6,4% rispetto a dicembre 2020 e del 7,9% rispetto allo stesso mese del 2019.

Nel periodo considerato, la domanda elettrica regionale è stata coperta da fonti di energia rinnovabile per il 23%. La crescita - informa una nota - è confermata anche a livello industriale.

L'indice IMCEI elaborato da Terna, "che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa mille clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale, ha fatto registrare in Friuli Venezia Giulia un aumento del 13,3% rispetto a dicembre 2020". In aumento - aggiunge Terna - in confronto allo scorso anno, i comparti di cemento calce e gesso, ceramiche e vetrarie e trasporti. Stabile la crescita dei settori siderurgia e legno e mobilio.