Terminal bus e piscine a Castelfranco: "È andata in scena una farsa indegna di un paese democratico"

CASTELFRANCO - Il consigliere comunale Sebastiano Sartoretto commenta con severità quanto accaduto nel corso della riunione congiunta delle Commissioni comunali 1° e 2° di lunedì scorso affermando che in quella circostanza: "È andata in scena una farsa indegna di un paese democratico. C’erano all’o.d.g. due argomenti importantissimi per la città di Castelfranco Veneto: la nuova piscina e il terminal bus. Su entrambi questi argomenti la seduta si è conclusa con un nulla di fatto".



Sartoretto parla a nome della Coalizione Castelfranco Merita e per quanto riguarda il terminal bus, puntuaizza: "A fronte delle notizie lette sulla stampa del concordato preventivo in continuità chiesto dalla ditta E.MA.PRI.CE. che ha l’incarico di realizzarlo, l’assessore Filippetto non ha saputo dare risposte sulla situazione in essere e sulle prospettive future. Ricordiamo che la Ditta ha già accumulato pesantissimi ritardi rispetto al cronoprogramma dei lavori, ma il Comune per il momento assiste passivamente agli eventi. L’assessore Filippetto si è sottratto e non ha dato risposte precise. I consiglieri di Castelfranco Merita hanno continuano a ripetere “Abbiamo il diritto di sapere, di capire…”, ma inutilmente. Gli assessori presenti hanno tentato di posporre la trattazione dell’argomento a dopo il 4 marzo, data nella quale il Tribunale dovrebbe pronunciarsi sulla richiesta di concordato presentato dalla ditta. Di fronte all’incalzare da parte dei Consiglieri di Castelfranco Merita, l’avvocato del Comune ha rilevato che si tratta di questioni delicate da trattare in seduta segreta. I consiglieri di opposizione sono anche disponibili alla seduta segreta, da tenersi nel giro di pochi giorni, purché l’argomento venga seriamente affrontato!".



Relativamente alle piscine, poi: "Abbiamo scoperto che il progetto è stato depositato senza dir nulla a nessuno. L’assessore Filippetto aveva invitato i progettisti ma non gli aveva detto che ci sarebbe stato da presentare il progetto alle Commissioni. I progettisti, collegati on line, pensavano non di esporre il progetto, ma di rispondere a domande (pensando che il progetto fosse già stato presentato). Invece si son resi conto che nessuno sapeva di cosa stessero parlando e che dovevano spiegare tutto dal principio ma erano impreparati a ciò. Un’opera dal costo faraonico di 12 milioni: nessuno della Giunta presente alla riunione, Sindaco, Ass. Filippetto, Ass. Pivotti, ha smentito questo dato.



I consiglieri di Castelfranco Merita hanno tentato a più riprese di capire i termini della questione, come mai il progetto definitivo fosse stato presentato senza rispettare gli accordi che prevedevano un ritorno in commissione, ma non hanno ottenuto risposta. Osserviamo che Filippetto, assessore di competenza per le opere pubbliche, ha fatto scena muta; Pivotti, assessore allo sport, ha tentato di coprire il collega di giunta senza dare risposte soddisfacenti in merito alle scelte tecniche e alle modalità. Si è dovuti ripiegare a un rinvio dell’argomento a una prossima seduta in data da destinarsi. A tutt’oggi resta il fatto che è stato presentato un progetto definitivo già costato centinaia di migliaia di euro, che né i Consiglieri Comunali (sia di maggioranza che di opposizione) né la cittadinanza hanno ancora potuto conoscere".



A conclusione della nota divulgata per conto della Coalizione Castelfranco Merita, Sebastiano Sartoretto, afferma: " Abbiamo assistito a uno spettacolo indecoroso. Un’amministrazione allo sbando. Una Giunta a pezzi, non in grado di pianificare con lungimiranza alcunché. Uffici e servizi comunali bloccati e abbandonati a sé stessi. Un totale disprezzo per il confronto democratico e verso la cittadinanza intera".