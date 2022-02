Terapie Intensive, otto regioni ancora sopra la soglia del 10%

VENEZIA - I posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti di terapia intensiva superano la soglia di allerta del 10% ancora in 8 Regioni, mentre a livello nazionale il tasso di occupazione è pari all'8,4%. Le Regioni sopra soglia sono: Calabria (13,2%), Emilia Romagna (10,7%), Lazio (11,8%), Liguria (10,6%), Marche (11,3%), Sardegna (12,7%), Toscana (12,1%), Valle d'Aosta (11,8%). Il tasso nazionale di occupazione nei reparti è invece del 18,5%, superando dunque la soglia di allerta del 15%. In particolare, 17 Regioni/PA sono sopra soglia.

In particolare, solo 4 Regioni e Province autonome sono sotto la soglia di allerta del 15% per quanto riguarda l'occupazione di posti letto per pazienti Covid nei reparti di area medica. Sono: Lombardia (11,4%), Molise (13,1%), PA Trento (12,6%) e Veneto (12%).