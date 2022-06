Tentato omicidio, arrestato il presunto autore

VENEZIA - E' stato arrestato oggi dai Carabinieri il 55enne Artur Haxhiu, di origini albanesi, residente a Bevazzana, autore del tentato triplice omicidio avvenuto a Bibione (Venezia) lunedì mattina.

Una delle persone ferite nella sparatoria è ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Mestre. Il decreto di fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone, è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portogruaro, assieme ai colleghi di Latisana.

Il fuggitivo, che era a bordo di un autobus lungo la tratta Portogruaro - Bibione, è stato riconosciuto da un cittadino che ha contattato il 112. I Carabinieri hanno individuato il mezzo e, nel momento in cui l'uomo stava scendendo alla fermata di Cesarolo di San Michele al Tagliamento, sono intervenuti. Alla vista dei militari, Haxhiu, come gesto estremo, si è cosparso di benzina, contenuta in una piccola tanica che portava al seguito, ma è stato bloccato e condotto in carcere.

