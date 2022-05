Tentato femminicidio a Padova: oggi l'udienza convalida

PADOVA - E' prevista per oggi l'udienza di convalida del fermo di S.F., 50enne di Caprino Veronese, accusato del tentato omicidio della convivente, S.P., 51 anni, nella loro abitazione nel quartiere dell'Arcella, a Padova.

L'aggressione è avvenuta attorno alle 11.30 di ieri. l'uomo l'ha picchiata più volte in varie stanze della casa e l'ha accoltellata alla schiena. Fattorelli poi si è allontanato da casa ed è stato rintracciato nel pomeriggio dagli investigatori. Le condizioni della donna, ricoverata in ospedale, non vengono giudicate gravi.

Il procuratore Antonino Cappelleri fa sapere che appena le sue condizioni saranno stabili si procederà all'affidamento di una consulenza medico-legale per accertare i particolari dell'aggressione. L'accusa chiederà per l'uomo la detenzione in carcere, anche in relazione ai precedenti che lo riguardano: venne condannato dalla Corte d'assise di Venezia per l'omicidio nel 1999 della convivente. Fattorelli è stato successivamente condannato per stalking nel 2001, conclusa l'espiazione della pena per il primo delitto.