Tentata estorsioni e lesioni personale aggravate: arrestato a Pordenone

PORDENONE - I Carabinieri di Pordenone hanno arrestato lunedì pomeriggio un 31enne di San Quirino, perché raggiunto da sentenza definitiva della Corte d’Appello di Trieste che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pordenone.



L’arrestato, già ai domiciliari, è stato ora condotto nel carcere del Castello dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 6 mesi per il reato di tentata estorsione continuata e lesioni personali aggravate, fatti commessi nel 2016 a San Quirino.



Come ricostruito dai Carabinieri di Aviano, i fatti risalgono al periodo 2012 -2016.



Il Socio d’affari dell'arrestato lo aveva denunciato perché, sotto la minaccia di morte e percosse, lo aveva indotto a versare denaro in contanti per ripianare i debiti dell’attività imprenditoriale, in misura ben superiore a quanto dovuto.