Tentata estorsione e rapina, arresti in quattro

VERONA - Pretendevano il pagamento di un presunto debito contratto per l'acquisto di un'auto e così, senza farsi troppi scrupoli, quattro uomini, tutti italiani tra i 40 ed i 50 anni, domiciliati in provincia di Verona, si sono presentati nell'abitazione dell'acquirente, aggredendo prima il giardiniere, per poi tentare lo stesso approccio con la moglie del debitore. Sono stati, però, fermati ed arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda (Verona) con l'accusa di tentata estorsione e rapina. E' successo a Castelnuovo del Garda, dove i quattro malviventi si erano presentati con l'intenzione di riscuotere il presunto debito.

Non avendo trovato l'acquirente dell'auto, prima hanno malmenato il giardiniere, sottraendogli le chiavi dell'abitazione dove stava lavorando, ed in seguito sono entrati in casa in cerca del debitore. Nel frattempo la moglie dell'uomo si era chiusa nella camera, da dove aveva allertato telefonicamente i Carabinieri che hanno bloccato i quattro uomini quando avevano già sfondato la porta della camera da letto per aggredire anche la donna alla quale avevano strappato di mano il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Adesso si trovano in carcere a Verona in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice.