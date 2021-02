Tentano il furto con l'escavatore al distributore di carburante ma il colpo fallisce

PORDENONE - Alle 2 cdi questa notte una Volante della polizia di Pordenone, pattugliando la zona del Comune di Porcia, stava controllando l’area commerciale dove è presente il Supermercato “CONAD”.



Gli Agenti, transitando per via Lazio, giunti all’altezza del distributori di carburanti “Conad”, hanno sorpreso tre persone intente a perpetrare un furto presso quell’area di servizio. Infatti, il personale di Polizia aveva notato un caterpillar di piccole dimensioni, che aveva sradicato le due colonnine di pagamento, contenenti denaro contante, che erano già state caricate su un Pick-up Ford Ranger.



I poliziotti hanno chiesto subito rinforzi alla Sala Operativa e hanno cominciato l’inseguimento attraverso i campi, dei malviventi, tre uomini travisati e incappucciati, che si dileguavano nelle campagne adiacenti, prendendo tre direzioni diverse e facendo perdere le loro tracce.



Scattate immediatamente le ricerche, con la nota girata alle Sale Operative della Polizia Stradale e dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone tanto che, alle 4, una pattuglia dell’Arma ha proceduto al controllo di un’autovettura Mitsubishi. I due occupanti hanno fermato il mezzo, dandosi alla fuga a piedi.



Sul posto è intervenuto anche personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, il quale accertava come il caterpillar, il Pick-up ed il Mitsubishi risultavano essere rubati qualche giorno prima, sempre nella Provincia di Pordenone.



Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il denaro delle colonnine è stato recuperato e restituito al titolare del distributore.