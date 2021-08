Tentano la fuga dopo essere stati sorpresi a rubare due bici, presi

JESOLO - Colti in flagranza e bloccati due uomini sorpresi nel tentativo di rubare delle bici nella zona centrale del lido di Jesolo.

La scorsa notte, sulla scorta dei rinvenimenti di biciclette di pregio operati nell'ultimo weekend e delle conseguenti attività investigative, gli agenti durante il controllo del territorio svolto in abiti civili hanno sorpreso due uomini nell'atto di rubare alcune biciclette.



Uno dei due, vistosi scoperto con ancora gli arnesi da scasso in mano e nell'atto di forzare il lucchetto e la relativa catena di una bicicletta, ha cercato di sottrarsi alla cattura fuggendo e resistendo agli agenti. L'uomo è stato rincorso a piedi lungo le vie del lido. A nulla è valso il suo tentativo di nascondersi tra la vegetazione della zona. Gli agenti lo hanno bloccato definitivamente, nonostante tentasse in tutti i modi di resistere.



Il suo complice è stato fermato a bordo di un furgone mentre era in attesa e pronto a prelevare le biciclette. Sequestrati gli arnesi da scasso e le biciclette, in attesa di rintracciare i proprietari.