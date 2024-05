Tenta truffa a una donna, ma lo fa arrestare

BASSANO DEL GRAPPA - Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri di Bassano per aver tentato una truffa nei confronti di un'anziana. Si tratta di un napoletano che è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. L'indagato ha telefonato a una 86enne di Marostica, e spacciandosi per carabiniere le ha raccontato che la figlia aveva provocato un incidente stradale e c'era urgentemente bisogno di soldi per risarcire la controparte.

La signora, sospettando si trattasse di un tentativo di raggiro, ha allertato un vicino di casa che l'ha raggiunta proprio nel momento in cui il truffatore ha suonato al citofono. Quest'ultimo si è allontanato a bordo di una Fiat 500L di colore nero ma la segnalazione del mezzo e della targa ha consentito ai militari di intercettarlo e arrestarlo. Nella sua auto sono stati rinvenuti 325 euro in contanti, probabilmente provento di altre truffe in zona.